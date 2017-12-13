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Задержанного на взятке главу ГАК "Хлеб Украины" суд отказался отстранить от должности

Задержанного на взятке главу ГАК "Хлеб Украины" суд отказался отстранить от должности

Киев  •  УНН

 • 14709 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд города Киева отказался отстранить от должности главу Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" на время следствия по делу о взятке. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, передает УНН.

Добавим, в сентябре этого года правоохранители задержали главу ГАК "Хлеб Украины" на горячем: во время получения взятки в размере 10 тыс долл. В том же месяце ему было сообщено о подозрении.

Впоследствии, согласно решению суда первой инстанции, М.Скородинский был отстранен от занимаемой должности на время 2 месяца. Однако, защита подозреваемого решение об отстранении обжаловала и добилась его отмены апелляционной судебной инстанцией.

Сейчас, по прошествии двух месяцев, следователи Генеральной прокуратуры снова обратились в суд с ходатайством об отстранении председателя ГАК от занимаемой должности сроком на два месяца (время следствия). Аргументировали правоохранители свое ходатайство тем, что, находясь на занимаемой должности, глава ГАК "Хлеб Украины" может уничтожить вещественные доказательства, которые имеют значение для досудебного расследования. Кроме того, он может влиять на свидетелей, в том числе, подчиненных ему работников ГАК "Хлеб Украины".

Однако, несмотря на доводы, суд отказал следователям ГПУ в удовлетворении ходатайства.

"В удовлетворении ходатайства следователя об отстранении подозреваемого ЛИЦО_2, ИНФОРМАЦИЯ_1 от должности главы правления Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" - отказать", - говорится в постановлении суда.

Добавим, что ГАК "Хлеб Украины" пока через суды пытается осуществить отчуждение активов Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.

Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардному китайскому кредиту.

В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии из-за него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.

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