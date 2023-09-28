Затримання корабля з двома тоннами кокаїну в Ірландії: серед підозрюваних троє українців

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За даними ірландських ЗМІ, контейнеровоз MV Matthew, який затримали біля узбережжя Ірландії, перевозив 2,2 тонни кокаїну. Партію наркотиків попередньо оцінили у 157 мільйонів євро.

За словами правоохоронців, це найбільша партія наркотиків, яку вони вилучили за всю історію країни.

Слідчі Національного бюро з боротьби з наркотиками та організованою злочинністю вже мають 7 підозрюваних у цій справі. Зокрема, серед затриманих і троє українців. А також двоє іранців і громадянин Великої Британії. Національність ще одного фігуранта справи поки не назвали. Однак, згідно з даними місцевих ЗМІ його арештували, коли правоохоронці опитували членів екіпажу контейнеровоза, що перевозив наркотики.

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Під час затримання контейнеровоза на борту було усього 25 членів екіпажу. Нині їх ще опитують. Триває й судово-медична експертиза MV Matthew, що нині знаходиться під озброєною охороною в гавані Корк.

Контекст

Аби затримати контейнеровоз MV Matthew військово-морському флоту Ірландської військово-морської служби довело провести цілу військову операцію. Адже, на вимогу охорони судно відмовлялось зупинитися і намагалося уникнути захоплення за допомогою контрманеврів, таким чином пробуючи дістатися до міжнародних вод.

Перед тим, як увійти в ірландські води, MV Matthew під прапором Панами здійснив п’ятитижневу подорож, де він провів деякий час біля узбережжя Гайани, змінив назву та пройшов перевірку безпеки.

За даними ЗМІ, реєстраційні документи компанії Matthew Maritime Inc, свідчать про те, що вона була заснована в липні цього року з адресою, зазначеною на Маршаллових островах. І є типовою компанією “одного судна”, тобто судно є єдиним активом компанії.