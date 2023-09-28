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Задержание корабля с двумя тоннами кокаина в Ирландии: среди подозреваемых трое украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Ирландии задержали корабль, который перевозил более двух тонн кокаина. Среди подозреваемых в незаконной перевозке психотропов и трое граждан Украины. Об этом сообщило ирландское издание Raidió Teilifís Éireann, передает УНН.

Детали

По данным ирландских СМИ, контейнеровоз MV Matthew, который задержали у побережья Ирландии, перевозил 2,2 тонны кокаина. Партию наркотиков предварительно оценили в 157 миллионов евро.

По словам правоохранителей, это самая большая партия наркотиков, которую они изъяли за всю историю страны.

Следователи Национального бюро по борьбе с наркотиками и организованной преступностью уже имеют 7 подозреваемых по этому делу. В частности, среди задержанных и трое украинцев. А также двое иранцев и гражданин Великобритании. Национальность еще одного фигуранта дела пока не назвали. Однако, согласно данным местных СМИ, его арестовали, когда правоохранители опрашивали членов экипажа контейнеровоза, перевозившего наркотики.

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Во время задержания контейнеровоза на борту было всего 25 членов экипажа. Сейчас их еще опрашивают. Продолжается и судебно-медицинская экспертиза MV Matthew, который сейчас находится под вооруженной охраной в гавани Корк.

Контекст

Чтобы задержать контейнеровоз MV Matthew военно-морскому флоту Ирландской военно-морской службы пришлось провести целую военную операцию. Ведь, по требованию охраны судно отказывалось остановиться и пыталось избежать захвата с помощью контрманевров, таким образом пробуя добраться до международных вод.

Перед тем, как войти в ирландские воды, MV Matthew под флагом Панамы совершил пятинедельное путешествие, где он провел некоторое время у побережья Гайаны, сменил название и прошел проверку безопасности.

По данным СМИ, регистрационные документы компании Matthew Maritime Inc, свидетельствуют о том, что она была основана в июле этого года с адресом, указанным на Маршалловых островах. И является типичной компанией “одного судна”, то есть судно является единственным активом компании.

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