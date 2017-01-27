Затори у столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 17:30, затори спостерігаються, зокрема, на проспекті Перемоги, площі Перемоги, бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби Народів та на вулицях М.Грушевського, Лютеранській, Великій Васильківській, Льва Толстого, Антоновича, Олеся Гончара, Хрещатик та Великій Житомирській.
Швидкість руху місцями не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, рух ускладнено на вулиці Глибочицька, Січових Стрільців, Межигірська, Гната Хоткевича, Борщагівська, на Гавайському мості, Набережному шосе та на Броварському проспекті.
Також, станом на 17:30 у столиці зафіксовано 20 ДТП.