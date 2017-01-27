Пробки в столице достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 17:30, пробки наблюдаются, в частности, на проспекте Победы, площади Победы, бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Дружбы Народов и на улицах Грушевского, Лютеранской, Большой Васильковской, Льва Толстого, Антоновича, Олеся Гончара, Крещатик и Большой Житомирской.
Скорость движения местами не превышает 5 километров в час.
Кроме того, движение затруднено на улице Глыбочицкая, Сечевых Стрельцов, Межигорская, Гната Хоткевича, Борщаговская, на Гавайском мосту, Набережном шоссе и на Броварском проспекте.
Также, по состоянию на 17:30 в столице зафиксировали 20 ДТП.