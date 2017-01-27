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Пробки в столице достигли шести баллов

Пробки в столице достигли шести баллов

Киев • УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 17:30, пробки наблюдаются, в частности, на проспекте Победы, площади Победы, бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Дружбы Народов и на улицах Грушевского, Лютеранской, Большой Васильковской, Льва Толстого, Антоновича, Олеся Гончара, Крещатик и Большой Житомирской.

Скорость движения местами не превышает 5 километров в час.

Кроме того, движение затруднено на улице Глыбочицкая, Сечевых Стрельцов, Межигорская, Гната Хоткевича, Борщаговская, на Гавайском мосту, Набережном шоссе и на Броварском проспекте.

Также, по состоянию на 17:30 в столице зафиксировали 20 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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