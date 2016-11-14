Затори у Києві сягнули чотирьох балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули чотирьох балів балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 9:25 рух ускладнений на вулицях Київській, Соборній, на Кільцевій дорозі, Одеському та Гостомельському шосе.
Рух ускладнений на проспекті Валерія Лобановського, Визволителів, де швидкість руху транспорту не перевищує 10 км на годину.
На проспекті Перемоги затори через ДТП.
Зі столичних мостів рух ускладнений на мостах Метро та Русановському, де швидкість становить 15 та 5 км на годину відповідно.
Як повідомляв УНН, через погіршення погодних умов обмежено рух транспортних засобів на усій території Тернопільської області.