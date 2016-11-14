Пробки в Киеве достигли четырех баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли четырех баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 9:25 движение затруднено на улицах Киевской, Соборной, на Кольцевой дороге, Одесском и Гостомельском шоссе.
Движение затруднено на проспекте Валерия Лобановского, Освободителей, где скорость движения транспорта не превышает 10 км в час.
На проспекте Победы пробки из-за ДТП.
Из столичных мостов движение затруднено на мостах Метро и Русановском, где скорость составляет 15 и 5 км в час соответственно.
Как сообщал УНН, из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспортных средств на всей территории Тернопольской области.