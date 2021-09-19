Засуджений експрем'єр Малайзії може повернутися в уряд - ЗМІ

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак не виключив можливості переобрання в парламент протягом наступних двох років, незважаючи на звинувачення в корупції, яке не дозволяє йому балотуватися. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Деталі

Наджіб, був відсторонений від влади три роки тому через багатомільярдний скандал. Наджіб, який займав пост прем'єр-міністра дев'ять років до 2018 року, був визнаний винним в корупції в минулому році і засуджений до 12 років позбавлення волі. Він заперечував правопорушення і оскаржив вирок, при цьому закликавши до розслідування свого судового переслідування, яке, за його словами, було політично мотивованим.

Наджіб наполягає на створенні королівської комісії з розслідування колишнього генерального прокурора Томмі Томаса, який першим порушив проти нього позови в 2018 році.

Він як і раніше є членом парламенту, але конституція забороняє йому брати участь у виборах, якщо він не отримає помилування або відстрочку від монарха країни.

Влада Малайзії та США заявляють, що Наджіб викрав понад 4,5 млрд доларів, деякі з яких були переведені на його банківські рахунки.

Наджіб, якому пред'явлено понад 40 звинувачень у зловживанні владою, відмиванні грошей та інших злочинах, ще може довести свою невинність.

Довідка

Мохд Наджіб бін Тун Хаджі Абдул Разак - прем'єр-міністр Малайзії з 3 квітня 2009 року за 10 травня 2018 року. 28 липня 2020 року він був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення: зловживання владою, три епізоди зловживання довірою і три епізоди відмивання грошей.

Термін перебування Наджіба на посаді прем'єр-міністра був відзначений заходами економічної лібералізації, такими як скорочення державних субсидій, ослаблення обмежень на іноземні інвестиції і скорочення преференційних заходів для етнічних малайців в бізнесі.

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