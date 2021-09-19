Осужденный экс-премьер Малайзии может вернуться в правительство - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не исключил возможности переизбрания в парламент в течение следующих двух лет, несмотря на обвинения в коррупции, которое не позволяет ему баллотироваться. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Наджиб, был отстранен от власти три года назад из-за многомиллиардного скандала. Наджиб, который занимал пост премьер-министра девять лет до 2018 года, был признан виновным в коррупции в прошлом году и приговорен к 12 годам лишения свободы. Он отрицал правонарушение и обжаловал приговор, при этом призвав к расследованию своего судебного преследования, которое, по его словам, было политически мотивированным.

Наджиб настаивает на создании королевской комиссии по расследованию бывшего генерального прокурора Томми Томаса, который первым поднял против него иски в 2018 году.

Он по-прежнему является членом парламента, но конституция запрещает ему участвовать в выборах, если он не получит помилование или отсрочку от монарха страны.

Власти Малайзии и США заявляют, что Наджиб похитил более 4,5 млрд долларов, некоторые из которых были переведены на его банковские счета.

Наджиб, которому предъявлено более 40 обвинений в злоупотреблении властью, отмывании денег и других преступлениях, еще может доказать свою невиновность.

Справка

Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разак - премьер-министр Малайзии с 3 апреля 2009 года по 10 мая 2018 года. 28 июля 2020 года он был признан виновным по семи пунктам обвинения: злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания денег.

Срок пребывания Наджиба на посту премьер-министра был отмечен мероприятиями экономической либерализации, такими как сокращение государственных субсидий, ослабление ограничений на иностранные инвестиции и сокращение преференциальных мер для этнических малайцев в бизнесе.

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