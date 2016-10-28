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Заступниця голови Мінекономрозвитку Ю.Ковалів задекларувала акустичні колонки

Заступниця голови Мінекономрозвитку Ю.Ковалів задекларувала акустичні колонки

Київ • УНН

 • 8897 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів задекларувала акустичні колонки, квартиру у столиці та автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на систему електронних декларації.

Так, згідно з декларацією, Ю.Ковалів має у власності спільно з чоловіком квартиру в Києві площею 136,7 кв.м, а також володіє земельною ділянкою площею 500 кв.м в Івано-Франківській області.

У переліку цінного майна Ю.Ковалів вказала каблучку, сережки, годинник марки Ulysse Nardin, дві картини, а також акустичні колонки Sonus Faber Venere 3.0.

Також у декларації вказано, що Ю.Ковалів спільно з чоловіком має у власності автомобіль Land Rover 2013 року випуску.

Зазначається, що минулого року Ю.Ковалів, працюючи в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заробила 36 тисяч 297 грн. А в Мінекономрозвитку – 65 тисяч 219 гривень.

У свою чергу її чоловік,працюючи в Держрибагенстві України, заробив 74 тисяч 469 гривень. А також у нього були і інші доходи на суму більше півмільйона гривень.

Готівкою Ю.Ковалів задекларувала 85 тисяч доларів, а також тревел-чеки на 500 доларів.

На банківських рахунках Ю.Ковалів близько 50 тисяч гривень.

Чоловік Ю.Ковалів тримає готівкою 95 тисяч доларів, а на банківських рахунках – 8 євро, трохи більше 8 тисяч гривень та 16 доларів.

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