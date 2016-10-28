Заместитель главы Минэкономразвития Ю.Ковалив задекларировала акустические колонки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив задекларировала акустические колонки, квартиру в столице и автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на систему электронных декларации.
Так, согласно декларации, Ю.Ковалив имеет в собственности совместно с мужем квартиру в Киеве площадью 136,7 кв.м, а также владеет земельным участком площадью 500 кв.м в Ивано-Франковской области.
В перечне ценного имущества Ю.Ковалив указала кольцо, серьги, часы марки Ulysse Nardin, две картины, а также акустические колонки Sonus Faber Venere 3.0.
Также в декларации указано, что Ю.Ковалив совместно с мужем имеет в собственности автомобиль Land Rover 2013 года выпуска.
Отмечается, что в прошлом году Ю.Ковалив, работая в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заработала 36 000 297 грн. А в Минэкономразвития - 65 000 219 гривен.
В свою очередь ее муж, работая в Госрыбагенстве Украины, заработал 74 тысяч 469 гривен. А также у него были и другие доходы на сумму более полумиллиона гривен.
Наличными Ю.Ковалив задекларировала 85 тысяч долларов, а также трэвел-чеки на 500 долларов.
На банковских счетах Ю.Ковалив около 50 тысяч гривен.
Мужчина Ю.Ковалив держит наличными 95тысяч долларов, а на банковских счетах - 8 евро, не более 8000 гривен и 16 долларов.