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15 марта, 19:03 • 116788 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171923 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141466 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133695 просмотра

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15 марта, 12:52 • 114553 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Заместитель главы Минэкономразвития Ю.Ковалив задекларировала акустические колонки

Заместитель главы Минэкономразвития Ю.Ковалив задекларировала акустические колонки

Киев • УНН

 • 8897 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив задекларировала акустические колонки, квартиру в столице и автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на систему электронных декларации.

Так, согласно декларации, Ю.Ковалив имеет в собственности совместно с мужем квартиру в Киеве площадью 136,7 кв.м, а также владеет земельным участком площадью 500 кв.м в Ивано-Франковской области.

В перечне ценного имущества Ю.Ковалив указала кольцо, серьги, часы марки Ulysse Nardin, две картины, а также акустические колонки Sonus Faber Venere 3.0.

Также в декларации указано, что Ю.Ковалив совместно с мужем имеет в собственности автомобиль Land Rover 2013 года выпуска.

Отмечается, что в прошлом году Ю.Ковалив, работая в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заработала 36 000 297 грн. А в Минэкономразвития - 65 000 219 гривен.

В свою очередь ее муж, работая в Госрыбагенстве Украины, заработал 74 тысяч 469 гривен. А также у него были и другие доходы на сумму более полумиллиона гривен.

Наличными Ю.Ковалив задекларировала 85 тысяч долларов, а также трэвел-чеки на 500 долларов.

На банковских счетах Ю.Ковалив около 50 тысяч гривен.

Мужчина Ю.Ковалив держит наличными 95тысяч долларов, а на банковских счетах - 8 евро, не более 8000 гривен и 16 долларов.

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