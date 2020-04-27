Заступнику начальника Харківської митниці ДФС повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Заступнику начальника Харківської митниці ДФС повідомлено про підозру у завданні збитків державі на понад 1,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"За процесуального керівництва прокуратури Харківської області заступнику начальника Харківської митниці ДФС повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними слідства, у січні 2018 року в ході перевірки службові особи митниці виявили порушення вимог Митного кодексу України.
"Декларант заявив неправдиві відомості щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, щоб ухилитися від сплати мита на понад 540 тис грн за ввезений ним товар — ламіновані МДФ-плити",- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до вимог митного кодексу України, заступник начальника Харківської митниці ДФС, як службова особа, був зобов’язаний протягом 6 місяців з дня виявлення цього факту скласти протокол про порушення митних правил декларантом за ч. 1 ст. 485 МК України та застосувати стосовно нього штрафні санкції у розмірі 300% від суми збитків — понад 540 тис грн, проте не зробив цього.
"Таким чином, дії службовця завдали державі збитків на суму понад 1,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Також за місцем роботи підозрюваного — у приміщеннях Головного управління Харківської митниці ДФС України та Слобожанської митниці Держмитслужби проведено обшуки, під час яких вилучено докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, ннспектор Львівської митниці підозрюється у завданні збитків на суму 170 тисяч гривень.