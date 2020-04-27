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Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС сообщено о подозрении

Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Заместителю начальника Харьковской таможни ГФС сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на более 1,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области заместителю начальника Харьковской таможни ГФС сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в январе 2018 года в ходе проверки должностные лица таможни обнаружили нарушения требований Таможенного кодекса Украины.

"Декларант заявил ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины на более 540. тыс грн за ввезенный им товар - ламинированные МДФ-плиты", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с требованиями таможенного кодекса Украины, заместитель начальника Харьковской таможни ГФС, как должностное лицо, обязан в течение 6 месяцев со дня обнаружения этого факта составить протокол о нарушении таможенных правил декларантом по ч. 1 ст. 485 ТК Украины и применить в отношении него штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба - свыше 540 тыс. грн, однако не сделал этого.

"Таким образом, действия служащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Также по месту работы подозреваемого - в помещениях Главного управления Харьковской таможни ГФС Украины и Слобожанской таможни Гостаможслужбы проведены обыски, во время которых изъяты доказательства противоправной деятельности.

Напомним, ннспектор Львовской таможни подозревается в нанесении ущерба на сумму 170 тысяч гривен.

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