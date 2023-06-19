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Заступнику мера Чернігова Геращенку повідомили про підозру в масштабній корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради повідомили про підозру в організації схеми привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. Про це повідомляє СБУ у понеділок, пише УНН.

Заступнику мера Чернігова Геращенку повідомили про підозру в масштабній корупції

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Віктора Геращенка.

Цитата

«Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

«Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз», - інформує СБУ.

Зазначається, що для реалізації оборудки фігурант «скоординував» свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн. грн», - сказано в повідомленні.

Доповнення

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним мера Чернігова Владислава Атрошенка у вчиненні адміністративного правопорушення - неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів - та позбавив права обіймати посаду протягом року.

15 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова адміністративний протокол, який стосується конфлікту інтересів.

Як стало відомо, мер Чернігова надав вказівку своєму водієві вивезти закордон автомобіль, який належить його дружині. Це становило його приватний інтерес. При цьому водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі і на бензин.

У лютому Львівський апеляційний суд залишив в силі рішення щодо заборони Владиславу Атрошенку виконувати обов’язки мера Чернігова протягом року.

У червні 2023 року Владислава Атрошенка звільнили з посади Чернігівського міського голови.

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