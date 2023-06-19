Заступнику мера Чернігова Геращенку повідомили про підозру в масштабній корупції

КИЇВ. 19 червня. УНН. Заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради повідомили про підозру в організації схеми привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. Про це повідомляє СБУ у понеділок, пише УНН.