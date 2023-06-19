Заместителю мэра Чернигова Геращенко сообщили о подозрении в масштабной коррупции

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Викторе Геращенко.

Цитата

«Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении в масштабной коррупции заместителю Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом убытки государству составили более 30 млн грн.

«Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, которые проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз», - информирует СБУ.

Отмечается, что для реализации сделки фигурант «скоординировал» свои преступные действия с руководством компании-поставщика.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога в размере 32 млн грн», - сказано в сообщении.

Дополнение

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения - неуведомление о наличии реального конфликта интересов - и лишил права занимать должность в течение года.

15 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило мэру Чернигова административный протокол, касающийся конфликта интересов.

Как стало известно, мэр Чернигова дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль, принадлежащий его жене. Это составляло его частный интерес. При этом водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.

В феврале Львовский апелляционный суд оставил в силе решение о запрете Владиславу Атрошенко исполнять обязанности мэра Чернигова в течение года.

В июне 2023 года Владислава Атрошенко уволили с должности Черниговского городского головы.