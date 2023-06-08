Атрошенка звільнили з посади мера Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Владислава Атрошенка звільнили з посади Чернігівського міського голови. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
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“Дорогі чернігівці, сьогодні всіх об’єднує і для всіх нас найважливіше - перемога України над рф. Тому я утримувався від жодних коментарів після свого відсторонення від посади Чернігівського міського голови за унікальним по своїй суті рішенням Яворівського районного суду Львівської області та призначення громадянина Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації”, – написав Атрошенко у своєму дописі.
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Він додав, що утримався через те, що “об’єктивні пояснення можуть зашкодити Україні, яка з простягнутою рукою звертається до усього цивілізованого світу за зброєю і грошима, аргументуючи, що вона бореться за цінності, які сповідує цей самий цивілізованого світ”.
Атрошенко опублікував фотографію трудової книжки, додавши, що отримав її з записом про звільнення після відповідного рішення суду за позовом Брижинського.
Він також подякував чернігівчанам за довіру та підтримку.
Нагадаємо
Яворівський районний суд Львівської області визнав винним мера Чернігова Владислава Атрошенко у вчиненні адміністративного правопорушення - неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів - та позбавив права обіймати посаду протягом року.
15 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова адміністративний протокол, який стосується конфлікту інтересів.
Як стало відомо, мер Чернігова надав вказівку своєму водієві вивезти закордон автомобіль, який належить його дружині. Це становило його приватний інтерес. При цьому водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі і на бензин.
У лютому Львівський апеляційний суд залишив в силі рішення щодо заборони Владиславу Атрошенку виконувати обов’язки мера Чернігова протягом року.