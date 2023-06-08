Атрошенко уволили с должности мэра Чернигова

Цитата

“Дорогие черниговцы, сегодня всех объединяет и для всех нас самое важное - победа Украины над рф. Поэтому я воздерживался от никаких комментариев после своего отстранения от должности Черниговского городского головы по уникальному по своей сути решению Яворовского районного суда Львовской области и назначения гражданина Брыжинского главой Черниговской городской военной администрации”, – написал Атрошенко в своей заметке.

Детали

Он добавил, что воздержался из-за того, что “объективные объяснения могут навредить Украине, которая с протянутой рукой обращается ко всему цивилизованному миру за оружием и деньгами, аргументируя, что она борется за ценности, которые исповедует этот самый цивилизованного мир”.

Атрошенко опубликовал фотографию трудовой книжки, добавив, что получил ее с записью об увольнении после соответствующего решения суда по иску Брыжинского.

Он также поблагодарил черниговчан за доверие и поддержку.

Напомним

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения - неуведомление о наличии реального конфликта интересов - и лишил права занимать должность в течение года.

15 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило мэру Чернигова административный протокол, касающийся конфликта интересов.

Как стало известно, мэр Чернигова дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль, принадлежащий его жене. Это составляло его частный интерес. При этом водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.

В феврале Львовский апелляционный суд оставил в силе решение о запрете Владиславу Атрошенко исполнять обязанности мэра Чернигова в течение года.