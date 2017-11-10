Заступник міністра інфраструктури вирішила піти у відставку

"Я прийняла рішення залишити Міністерство для нових викликів і не менш складних справ. Як людина з підходами "проектного менеджера", вважаю, що проект під назвою "Робота на держслужбі" виявився на 99% вдалим завдяки людям, які сповідують разом зі мною цінності "принципів, а не інтересів", - написала вона.

Зазначимо, Н.Казначеєва була призначена заступником міністра інфраструктури України 25 травня 2016 року.

Як повідомляв УНН, голова державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич подала заяву на звільнення.