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Заступник міністра інфраструктури вирішила піти у відставку

Заступник міністра інфраструктури вирішила піти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Заступник міністра інфраструктури України Надія Казначеєва вирішила піти у відставку. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Я прийняла рішення залишити Міністерство для нових викликів і не менш складних справ. Як людина з підходами "проектного менеджера", вважаю, що проект під назвою "Робота на держслужбі" виявився на 99% вдалим завдяки людям, які сповідують разом зі мною цінності "принципів, а не інтересів", - написала вона.

Зазначимо, Н.Казначеєва була призначена заступником міністра інфраструктури України 25 травня 2016 року.

Як повідомляв УНН, голова державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич подала заяву на звільнення.

Українські Національні Новини

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