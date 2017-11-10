Заместитель министра инфраструктуры решила уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заместитель министра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева решила уйти в отставку. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я принял решение покинуть Министерство для новых вызовов и не менее сложных дел. Как человек с подходами "проектного менеджера", считаю, что проект под названием "Работа на госслужбе" оказался на 99% удачным благодаря людям, которые исповедуют вместе со мной ценности "принципов, а не интересов", - написала она.
Отметим, Н.Казначеева была назначена заместителем министра инфраструктуры Украины 25 мая 2016 года.
Как сообщал УНН, председатель государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич подала заявление на увольнение.