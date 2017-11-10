Заместитель министра инфраструктуры решила уйти в отставку

"Я принял решение покинуть Министерство для новых вызовов и не менее сложных дел. Как человек с подходами "проектного менеджера", считаю, что проект под названием "Работа на госслужбе" оказался на 99% удачным благодаря людям, которые исповедуют вместе со мной ценности "принципов, а не интересов", - написала она.

Отметим, Н.Казначеева была назначена заместителем министра инфраструктуры Украины 25 мая 2016 года.

Как сообщал УНН, председатель государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич подала заявление на увольнение.