Заступник мера Маріуполя про конкурс Worldskills: це можливість для молодих спеціалістів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Маріуполі відбувся перший відбірковий етап конкурсу професій Worldskills. Генеральним партнером заходу є "Метінвест". Завдяки їм свої навички можуть продемонструвати низка людей. Про це розповів заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін, передає УНН.
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За його словами, дуже хотілося б щоб хлопці і дівчата, які демонстрували свої професійні навички на конкурсі, працювали в Маріуполі.
Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії "Метінвест", – сказав Кочурін.
Що відомо про конкурс
У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах "Метінвесту" та взяти участь у конференціях. Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають:
майстер-класи;
екскурсії на підприємства;
зустрічі з топ-менеджерами групи.
Довідка. Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки.
А для школярів у жовтні стартує профорієнтаційна програма Steel Craft, де підлітки спробують себе у робітничій професії.
Група "Метінвест" послідовно займається відповідною реформою. За 15 років роботи у сферу освіти інвестували 180 мільйонів гривень.