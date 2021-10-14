Заместитель мэра Мариуполя о конкурсе Worldskills: это возможность для молодых специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Мариуполе состоялся первый отборочный этап конкурса профессий Worldskills. Генеральным партнером мероприятия является "Метинвест". Благодаря им свои навыки могут продемонстрировать ряд людей. Об этом рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин, передает УНН.
Детали
По его словам, очень хотелось бы, чтобы ребята, которые демонстрировали свои профессиональные навыки на конкурсе, работали в Мариуполе.
Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов свои навыки протестовать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам - компании "Метинвест", - сказал Кочурин.
Что известно о конкурсе
В рамках конкурса преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Кроме того, участников региональных конкурсов ждут:
мастер-классы;
экскурсии на предприятия;
встречи с топ-менеджерами группы.
Справка. Worldskills Ukraine - часть международного конкурса, который еще называется Олимпийские игры для студентов и работников в возрасте 18 - 22 года.
А для школьников в октябре стартует профориентационная программа Steel Craft, где подростки попробуют себя в рабочей профессии.
Группа "Метинвест" последовательно занимается соответствующей реформой. За 15 лет работы в сферу образования инвестировали 180 млн гривен.