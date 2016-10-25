Застрелився екс-начальник Качанівської колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Застрелився колишній начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін. Про це повідомило УНН джерело у правоохоронних органах Харківщини.
"Він (І.Первушкін – ред.) застрелився вдома", - повідомило джерело.
Співрозмовник агентства також поінформував, що за попередньою інофрмацією у І.Первушкіна була тяжка хвороба.
Нагадаємо, начальник Качанівської виправної колонії № 54 у Харкові Іван Первушкін подав рапорт на звільнення у зв’язку з виходом на пенсію у кінці вересня 2012 року.
У Качанівській колонії з кінця 2011 року відбувала покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та була звільнена 22 лютого 2014 року.