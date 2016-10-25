Застрелился экс-начальник Качановской колонии

"Он (И.Первушкин - ред.) застрелился дома", - сообщил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что по предварительной инофрмации у И.Первушкина была тяжелая болезнь.

Напомним, начальник Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове Иван Первушкин подал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию в конце сентября 2012 года.

В Качановской колонии с конца 2011 года отбывала наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и была освобождена 22 февраля 2014 года.