Застрелился экс-начальник Качановской колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Застрелился бывший начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин. Об этом сообщил УНН источник в правоохранительных органах Харьковской области.
"Он (И.Первушкин - ред.) застрелился дома", - сообщил источник.
Собеседник агентства также сообщил, что по предварительной инофрмации у И.Первушкина была тяжелая болезнь.
Напомним, начальник Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове Иван Первушкин подал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию в конце сентября 2012 года.
В Качановской колонии с конца 2011 года отбывала наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и была освобождена 22 февраля 2014 года.