Засоби індивідуального захисту, що прибули вчора з КНР, вже доставили до областей - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Засоби індивідуального захисту, які вчора доставив літак до "Борисполя", вже доставлені до областей і найближчим часом будуть в закладах охорони здоров’я. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Вчора у "Борисполі" приземлився літак із засобами індивідуального захисту для медичних працівників. 33 тисячі костюмів біологічної безпеки, 254 тис. респіраторів з класом захисту не нижче FFP2 - уже доставлені до областей і найближчим часом будуть в закладах охорони здоров’я, для того, щоб у першу чергу захистити медичних працівників, які першими зустрічають хворих на коронавірусну хворобу", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, із КНР прибув другий літак з меддопомогою для України.