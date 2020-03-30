Средства индивидуальной защиты, прибывшие вчера из КНР, уже доставили в области - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Средства индивидуальной защиты, которые вчера доставил самолет в "Борисполь", уже доставлены в области и в ближайшее время будут в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Вчера в "Борисполе" приземлился самолет со средствами индивидуальной защиты медицинских работников. 33 тысячи костюмов биологической безопасности, 254 тыс. респираторов с классом защиты не ниже FFP2 - уже доставлены в области и в ближайшее время будут в учреждениях здравоохранения, для того, чтобы в первую очередь защитить медицинских работников, которые первыми встречают больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Напомним, из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины.