Средства индивидуальной защиты, прибывшие вчера из КНР, уже доставили в области - Ляшко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96272 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102547 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104638 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103724 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112139 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100513 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105061 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106587 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Средства индивидуальной защиты, прибывшие вчера из КНР, уже доставили в области - Ляшко

Средства индивидуальной защиты, прибывшие вчера из КНР, уже доставили в области - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 10998 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Средства индивидуальной защиты, которые вчера доставил самолет в "Борисполь", уже доставлены в области и в ближайшее время будут в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Вчера в "Борисполе" приземлился самолет со средствами индивидуальной защиты медицинских работников. 33 тысячи костюмов биологической безопасности, 254 тыс. респираторов с классом защиты не ниже FFP2 - уже доставлены в области и в ближайшее время будут в учреждениях здравоохранения, для того, чтобы в первую очередь защитить медицинских работников, которые первыми встречают больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Напомним, из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины.

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