Зарплата в Україні за рік зросте на понад 400 грн – прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти прогнозують, що середньорічна мінімальна заробітна плата в Україні за рік зросте на понад 400 грн і становитиме 5134 грн. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.
Так, середньорічна мінімальна заробітна плата станом на квітень 2020 року становить 4 723 грн. Експерти прогнозують, що у квітні 2021 року вона становитиме 5 134 грн.
Відтак, зарплата за рік може зрости на понад 400 грн.
Нагадаємо, у МОН заявили, що урізання бюджету не вплине на заробітні плати вчителів та викладачів закладів вищої освіти.