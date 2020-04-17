Зарплата в Украине за год вырастет на более чем 400 грн - прогноз

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты прогнозируют, что среднегодовая минимальная заработная плата в Украине за год вырастет на более чем 400 грн и составит 5134 грн. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.