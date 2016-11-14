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Запорізька поліція викрила зловмисників з наркотиками майже на мільйон гривень

Запорізька поліція викрила зловмисників з наркотиками майже на мільйон гривень

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Під час оперативних заходів правоохоронці регіонального управління Департаменту протидії наркозлочинності затримали і обшукали трьох жителів Запорізької області. У зловмисників виявили наркотиків більше, ніж на 800 тисяч гривень. Всі вони займалися створення та збутом наркотичних речовин. Про це проінформували в управлінні Департаменту протидії наркозлочинності Дніпропетровської і Запорізької областей, повідомляє УНН.

Зокрема, у раніше засудженого жителя Бердянська поліцейські вилучили 500 мілілітрів “опія екстракційнного”, 500 грамів “марихуани” та прекурсори.

Місцева мешканка Мелітополя вирощувала коноплі, готувала “марихуану” та продавала її. Під час обшуку у її помешканні правоохоронці вилучили близько п’яти кілограмів висушеної травички.

Мешканець Запоріжжя у підвалі гаражу облаштував плантацію із більше, ніж тридцяти кущів канабісу. Наркотичні рослини зловмисник вирощував, використовуючи різноманітне агрономічне приладдя. У нього вилучено більше п’яти кілограмів готової “марихуани” із елітних сортів “травички”.

За цінами “чорного” ринку, вартість вилучених у всіх трьох випадках трофеїв поліцейських може дорівнювати більше, ніж 800 тисяч гривень. Наразі вилучене направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до яких наркозлочинцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці на Дніпропетровщині вилучили наркотики та зброю на 250 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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