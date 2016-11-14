Запорожская милиция разоблачила злоумышленников с наркотиками почти на миллион гривен
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во время оперативных мероприятий правоохранители регионального управления Департамента противодействия наркопреступности задержали и обыскали трех жителей Запорожской области. У злоумышленников обнаружили наркотиков больше, чем на 800 000 гривен. Все они занимались созданием и сбытом наркотических веществ. Об этом проинформировали в управлении Департамента противодействия наркопреступности Днепропетровской и Запорожской областей, сообщает УНН.
В частности, у ранее судимого жителя Бердянска полицейские изъяли 500 миллилитров "опия екстракцийнного", 500 граммов "марихуаны" и прекурсоры.
Местная жительница Мелитополя выращивала коноплю, готовила "марихуану" и продавала ее. Во время обыска в ее квартире правоохранители изъяли около пяти килограммов высушенной травы.
Житель Запорожья в подвале гаража устроил плантацию из более чем тридцати кустов каннабиса. Наркотические растения злоумышленник выращивал, используя разнообразные агрономическое принадлежности. У него изъято более пяти килограммов готовой "марихуаны" из элитных сортов "травки".
По ценам "черного" рынка, стоимость изъятых во всех трех случаях трофеев полицейских может равняться больше, чем 800 000 гривен. Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование.
Возбуждены уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины, согласно которым наркопреступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, как сообщал УНН, правоохранители в Днепропетровской области изъяли наркотики и оружие на 250 000 гривен.