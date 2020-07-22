Запоріжжя вперше прийме матч жіночої збірної України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Восени національна жіноча футбольна збірна України продовжить виступ у кваліфікації до Чемпіонату Європи 2022 року. Один із поєдинків команди пройде 22 вересня на запорізькій "Славутич-Арені", повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
"Українська збірна нинішнього року має зіграти ще п'ять матчів в оновлені дати. Відбірковий цикл продовжиться у вересні. 18-го числа наші дівчата проведуть виїзний поєдинок із командою Чорногорії, а 22-го прийматимуть збірну Греції. У жовтні на команду очікують також два матчі - домашній з Ірландією (23-го) та гостьовий із Грецією (27-го). Завершуватимуть груповий етап відбору ЧЄ "синьо-жовті" зустріччю у рідних стінах із чорногорками (1 грудня)", - зазначається у повідомленні.
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Уточнюється, що зміна дат проведення турніру пов’язана із перенесенням через пандемію коронавірусу із 2020-го на 2021 рік чемпіонату Європи серед чоловіків та Олімпіади.
Як повідомлялося в УНН, УАФ долучається до всеукраїнського проекту цифрової трансформації - "Дія". Зокрема, планують запровадження електронних паспортів для вболівальників та гравців.