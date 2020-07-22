Запорожье впервые примет матч женской сборной Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Осенью национальная женская футбольная сборная Украины продолжит выступление в квалификации к Чемпионату Европы 2022 года. Один из поединков команды пройдет 22 сентября на запорожской "Славутич-Арене", сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Украинской сборной в этом году предстоит сыграть еще пять матчей в обновленные даты. Отборочный цикл продолжится в сентябре. 18-го числа наши девушки проведут выездной поединок с командой Черногории, а 22-го примут сборную Греции. В октябре на команду ожидают также два матча - домашний с Ирландией (23-го) и гостевой с Грецией (27-го). Завершать групповой этап отбора ЧЕ "сине-желтые" будут встречей в родных стенах с черногорками (1 декабря)", - отмечается в сообщении.
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Уточняется, что изменение дат проведения турнира связано с переносом из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год чемпионата Европы среди мужчин и Олимпиады.
Как сообщалось в УНН, УАФ приобщается к всеукраинскому проекту цифровой трансформации - "Дія". В частности, планируется введение электронных паспортов для болельщиков и игроков.