Замовників стрілянини в Броварах досі не встановлено - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Фактичних замовників стрілянини в Броварах на Київщині досі не встановлено. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час координаційної наради, передає кореспондент УНН.
"З початку року правоохоронцями за закінченими кримінальними провадженнями знешкоджено 11 озброєних банд, переважна більшість яких діяла на Київщині – 8, а також по одній в місті Києві, Дніпропетровській та Чернігівській областях", - сказала Венедіктова.
Наразі слідство триває ще у 4 кримінальних провадженнях за фактами бандитизму, вчиненого на території Київської області.
"Як приклад на прикінці травня перестрілка посеред житлового масиву в Броварах за перерозподіл ринку пасажирських перевезень… Попри те, що підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди, фактичних замовників зухвалого злочину ще не встановлено", - розповіла Венедіктова.
Також вона зазначила, що за пів року було викрито лише дві банди, які у своїй злочинній діяльності застосували зброю та вибухівку, як знаряддя злочину.
Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах сталася стрілянина. Поліція відкрила кілька проваджень.
У поліції Київської області повідомили, що стрілянина в Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку.