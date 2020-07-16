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Заказчики стрельбы в Броварах не установлены - Венедиктова

Заказчики стрельбы в Броварах не установлены - Венедиктова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Фактические заказчики стрельбы в Броварах Киевской области не установлены. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время координационного совещания, передает корреспондент УНН.

"С начала года правоохранителями по законченным уголовным производствами уничтожено 11 вооруженных банд, подавляющее большинство которых действовало в Киевской области - 8, а также по одной в Киеве, Днепропетровской и Черниговской областях", - сказала Венедиктова.

Сейчас следствие продолжается еще в 4 уголовных производствах по фактам бандитизма, совершенного на территории Киевской области.

"В качестве примера в конце мая перестрелка посреди жилого массива в Броварах за передел рынка пассажирских перевозок... Несмотря на то, что подозрение сейчас сообщено 50 лицам, 18 из которых являются участниками банды, фактические заказчики дерзкого преступления еще не установлены", - рассказала Венедиктова.

Также она отметила, что за полгода было раскрыто лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применили оружие и взрывчатку, как орудие преступления.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Полиция открыла несколько производств.

В полиции Киевской области сообщили, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока.

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