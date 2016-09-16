Заморозки очікуються в деяких областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У п’ятьох областях України 18-19 вересня очікуються заморозки. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
"Вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - сказано у повідомленні.
Окрім того, 17 вересня в Україні, крім Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, 18-19 вересня у північних, центральних, східних та південних (крім Одеської) областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.