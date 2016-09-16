Заморозки ожидаются в некоторых областях Украины

"Ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - сказано в сообщении.

Кроме того, 17 сентября в Украине, кроме Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей, 18-19 сентября в северных, центральных, восточных и южных (кроме Одесской) областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.