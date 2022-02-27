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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 28679 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Залишив рюкзак із вибухівкою: російський військовий готував теракт у ТЦ Києва, його затримали

Залишив рюкзак із вибухівкою: російський військовий готував теракт у ТЦ Києва, його затримали

Київ • УНН

 • 224028 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН.На Лівому березі Києва, в торговому центрі "Рівер Молл", залишили рюкзак з вибухівкою, спробу теракту запобігли. Про це у своєму Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"Пильний киянин повідомив, що якийсь * з бородою залишив рюкзак в ТРЦ "Рівер-Молле", - повідомив Геращенко.

Деталі

Після виклику, співробітники Нацполіції і ГУР МО переконалися, що в рюкзаку вибухівка.

Далі по камерах встановили, що будівлю замінували з метою теракту. Здійснив це співробітник Збройних сил РФ. Всього в ДРГ їх було троє. Зараз розшукують двох.

Українські Національні Новини

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