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Законопроект щодо критичної інфраструктури рекомендований та готовий до прийняття в цілому - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила, що сьогодні робоча група з підготовки до другого читання законопроекту “Про критичну інфраструктуру” завершила свою роботу, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook.

Цитата

“Законопроект рекомендували розглянути та прийняти в цілому. Дякую всім членам робочої групи за плідну роботу!” - написала Верещук.

Раніше Верещук повідомляла, що документ вже на фінішній прямій.

Загалом, за словами народного депутата, парламентарі повинні захищати критичну інфраструктуру на законодавчому рівні.

Українські Національні Новини

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