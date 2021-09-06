Законопроект щодо критичної інфраструктури рекомендований та готовий до прийняття в цілому - Верещук

Цитата

“Законопроект рекомендували розглянути та прийняти в цілому. Дякую всім членам робочої групи за плідну роботу!” - написала Верещук.

Раніше Верещук повідомляла, що документ вже на фінішній прямій.

Загалом, за словами народного депутата, парламентарі повинні захищати критичну інфраструктуру на законодавчому рівні.