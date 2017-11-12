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Захоплений піратами екіпаж німецького корабля звільнений

Київ • УНН

 • 10197 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Захоплені три тижні тому піратами члени екіпажу німецького контейнеровоза Demeter знову на свободі, повідомила гамбургська судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG, якій належить корабель, передає УНН з посиланням на DW.

Гамбурзька судноплавна компанія Peter Döhle повідомила про звільнення шести моряків, захоплених в середині жовтня в територіальних водах Нігерії.

Всі шестеро моряків здорові і знаходяться в безпеці, йдеться в заяві, поширеній у неділю, 12 листопада.

Як повідомляв УНН, 24 жовтня вісім піратів пробралися на корабель Demeter, коли той заходив в нігерійський порт.

Також, серед членів екіпажу захопленого судна поблизу Нігерії ймовірно був українець.

Нагадаємо, консул України в Гамбурзі підтвердив викрадення піратами українського громадянина з контейнеровоза DEMETER в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії.

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