Захоплений піратами екіпаж німецького корабля звільнений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Захоплені три тижні тому піратами члени екіпажу німецького контейнеровоза Demeter знову на свободі, повідомила гамбургська судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG, якій належить корабель, передає УНН з посиланням на DW.
Гамбурзька судноплавна компанія Peter Döhle повідомила про звільнення шести моряків, захоплених в середині жовтня в територіальних водах Нігерії.
Всі шестеро моряків здорові і знаходяться в безпеці, йдеться в заяві, поширеній у неділю, 12 листопада.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня вісім піратів пробралися на корабель Demeter, коли той заходив в нігерійський порт.
Також, серед членів екіпажу захопленого судна поблизу Нігерії ймовірно був українець.
Нагадаємо, консул України в Гамбурзі підтвердив викрадення піратами українського громадянина з контейнеровоза DEMETER в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії.