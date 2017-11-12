Захваченный пиратами экипаж немецкого корабля освобожден

Гамбургская судоходная компания Peter Döhle сообщила об освобождении шести моряков, захваченных в середине октября в территориальных водах Нигерии.

Все шестеро моряков здоровы и находятся в безопасности, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье, 12 ноября.

Как сообщал УНН, 24 октября восемь пиратов пробрались на корабль Demeter, когда тот заходил в нигерийский порт.

Также, среди членов экипажа захваченного судна вблизи Нигерии вероятно был украинец.

Напомним, консул Украины в Гамбурге подтвердил похищение пиратами украинского гражданина с контейнеровоза DEMETER в Гвинейском заливе у берегов Нигерии.