Захваченный пиратами экипаж немецкого корабля освобожден
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Захваченные три недели назад пиратами члены экипажа немецкого контейнеровоза Demeter вновь на свободе, сообщила гамбургская судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG, которой принадлежит корабль, передает УНН со ссылкой на DW.
Гамбургская судоходная компания Peter Döhle сообщила об освобождении шести моряков, захваченных в середине октября в территориальных водах Нигерии.
Все шестеро моряков здоровы и находятся в безопасности, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье, 12 ноября.
Как сообщал УНН, 24 октября восемь пиратов пробрались на корабль Demeter, когда тот заходил в нигерийский порт.
Также, среди членов экипажа захваченного судна вблизи Нигерии вероятно был украинец.
Напомним, консул Украины в Гамбурге подтвердил похищение пиратами украинского гражданина с контейнеровоза DEMETER в Гвинейском заливе у берегов Нигерии.