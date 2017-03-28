Захисту В.Януковича відмовили у відводі суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Апеляційний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-президента України Віктора Януковича у відводі двох суддів колегії у межах розгляду подання про визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Таке рішення оголосив головуючий суддя Степан Гладій, передає кореспондент УНН.
"У задоволені клопотання захисту про відвід суддів ... відмовити", - оголосив рішення суддя.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд розпочав визначення підсудності у справі В.Януковича.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.
Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.