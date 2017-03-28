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Защите В.Януковича отказали в отводе судей

Защите В.Януковича отказали в отводе судей

Киев • УНН

 • 10783 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в отводе двух судей коллегии в рамках рассмотрения представления об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. Такое решение огласил председательствующий судья Степан Гладий, передает корреспондент УНН.

"В удовлетворении ходатайство защиты об отводе судей ... отказать", - огласил решение судья.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд начал определения подсудности по делу В.Януковича.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд .

Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности .

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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