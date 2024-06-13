Загарбники не внесли окуповані та зруйновані Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне у план підготовки до зими - ОВА
Київ • УНН
Окупанти не включили захоплені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне до плану підготовки до зими, залишивши інфраструктуру цих міст непідготовленою до опалювального сезону.
Захоплені у 2022 році міста окупанти не включили до плану підготовки до опалювального сезону, на автошляху між Сєвєродонецьком та Луганськом перевіряють чоловіків, Невське обстріляне з реактивної артилерії. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
У так званій "лнр" почали звітувати про попередні результати підготовки до осінньо-зимового періоду. Кажуть, що заходи виконуються з випередженням плану. Водночас виявилося, що до відповідного плану робіт не увійшли заходи на інфраструктурних об’єктах розбитих росіянами Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька,
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Зазначається, що ці міста, нібито, готуватимуть за окремим графіком, про перебіг виконання якого не доповідають. Бо вже анонсували, до прикладу, запуск системи опалення в Лисичанську ще у вересні 2023 року, але вона не працює і досі. Наприкінці зими були намагання в Сєвєродонецьку під'єднати окремі будинки до котелень – там не вистачило потужностей.
Все не дуже добре, тому до плану підготовки, який надсилатимуть у кремль, ці населені пункти не включили. Не хочуть псувати показники,
Також в ОВА повідомили, що на автошляху між Сєвєродонецьком та Луганськом зупиняють автівки та автобуси. Проводять бесіди з чоловіками призовного віку, перевіряють, чи перебувають ті на обліку у військкоматі. Кому потрібно – видають повістки.
Доповнення
За словами начальника ОВА загарбники завдають прицільних ударів по прифронтових населених пунктах. Невське, Макіївка і Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Крім того, в районі Невського противник застосував реактивні системи залпового вогню.
23 рази росіяни атакували на Куп’янському та Лиманському напрямках упродовж доби, що минула. Бої точилися, зокрема, біля М’ясожарівки, Невського, у Серебрянському лісі.
На Куп’янській ділянці фронту ворог вдарив керованими авіаційними бомбами. За попередніми даними, противник втратив там 31 особу загиблими та пораненими.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 522 810 осіб особового складу і 7928 танків.