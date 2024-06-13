Захваченные в 2022 году города оккупанты не включили в план подготовки к отопительному сезону, на автодороге между Северодонецком и Луганском проверяют мужчин, Невское обстреляно из реактивной артиллерии. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

В так называемой "лнр" начали отчитываться о предварительных результатах подготовки к осенне-зимнему периоду. Говорят, что мероприятия выполняются с опережением плана. В то же время оказалось, что в соответствующий план работ не вошли мероприятия на инфраструктурных объектах разбитых россиянами Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти города, якобы, будут готовить по отдельному графику, о ходе выполнения которого не докладывают. Потому что уже анонсировали, к примеру, запуск системы отопления в Лисичанске еще в сентябре 2023 года, но она не работает до сих пор. В конце зимы были попытки в Северодонецке подключить отдельные дома к котельным - там не хватило мощностей.

Все не очень хорошо, поэтому в план подготовки, который будут отправлять в кремль, эти населенные пункты не включили. Не хотят портить показатели, - добавили в ОВА



Также в ОВА сообщили, что на автодороге между Северодонецком и Луганском останавливают машины и автобусы. Проводят беседы с мужчинами призывного возраста, проверяют, находятся ли те на учете в военкомате. Кому нужно - выдают повестки.

Дополнение

По словам начальника ОВА захватчики наносят прицельные удары по прифронтовым населенным пунктам. Невское, Макеевка и Стельмаховка обстреляны из минометов и из ствольной артиллерии. Кроме того, в районе Невского противник применил реактивные системы залпового огня.

23 раза россияне атаковали на Купянском и Лиманском направлениях в течение прошедших суток. Бои шли, в частности, у Мясожаровки, Невского, в Серебрянском лесу.

На Купянском участке фронта враг ударил управляемыми авиационными бомбами. По предварительным данным, противник потерял там 31 человека погибшими и ранеными.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 522 810 человек личного состава и 7928 танков.