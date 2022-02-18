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Загроза нацбезпеці: Мінкульт вніс російського пропагандиста Дмитра Кісельова у чорний список

Загроза нацбезпеці: Мінкульт вніс російського пропагандиста Дмитра Кісельова у чорний список

Київ • УНН

 • 26131 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російського пропагандиста Дмитра Кісельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України у п'ятницю, 18 лютого, пише УНН.

Цитата:

"Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Такий наказ МКІП від 17.02.2022 року № 88 підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022 № 117", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запропонувала внести російського пропагандиста - телеведучого телеканалу "Росія 1" Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 10 лютого. У Нацраді зазначали, що "Дмитро Кісельов і досі є одним із головних провідників державної пропагандистської кампанії у ЗМІ Російської Федерації".

Доповнення

У МКІП зіслалися на законодавство, відповідно до якого міністерство здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі у списку 209 прізвищ.

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