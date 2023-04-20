Загинув у боях за Україну: завтра в Києві прощатимуться із екснардепом Барною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Києві завтра, 21 квітня відбудеться прощання з народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання Олегом Барною, який загинув на Донбасі у боях за Україну, у Михайлівському соборі, а потім на Майдані Незалежності. Про це повідомляє Чортківська міська рада, передає УНН.
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«Прощання із загиблим воїном відбудеться 21 квітня спершу у Михайлівському соборі в Києві, потім на Майдані Незалежності», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у Чорткові загиблого Героя зустрічатимемо у суботу, 22 квітня, о 12:00 у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.
«Парастас відбудеться 22 квітня о 19 год. у рідному домі Героя у селі Білобожниця. Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14 год. у с. Білобожниця», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Барна загинув у боях за Україну напередодні свого Дня народження.
Що відомо про Олега Барну
Олег Барна був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Він народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області.
У 1985—1987 роках проходив службу в армії. Працював вчителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014), від 1 вересня 2021 — асистент катедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
За результатами голосування, під час виборів 26 жовтня 2014 року став народним депутатом України від “Блоку Петра Порошенка”.
У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.