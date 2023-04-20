Погиб в боях за Украину: завтра в Киеве будут прощаться с экс-нардепом Барной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Киеве завтра, 21 апреля состоится прощание с народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва Олегом Барной, который погиб на Донбассе в боях за Украину, в Михайловском соборе, а затем на Майдане Независимости. Об этом сообщает Чертковский городской совет, передает УНН.
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«Прощание с погибшим воином состоится 21 апреля сначала в Михайловском соборе в Киеве, затем на Майдане Независимости», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Черткове погибшего Героя будем встречать в субботу, 22 апреля, в 12:00 в Соборе верховных апостолов Петра и Павла.
«Парастас состоится 22 апреля в 19 часов в родном доме Героя в селе Белобожница. Чин похорон начнется в воскресенье, 23 апреля, в 14 часов в с. Белобожница», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Олег Барна погиб в боях за Украину накануне своего Дня рождения.
Что известно об Олеге Барне
Олег Барна был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва. Он родился 18 апреля 1967 года в селе Нагирянцы Чертковского района Тернопольской области.
В 1985—1987 годах проходил службу в армии. Работал учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в Ридодубовской и Белобожницкой школах (1991—2014), с 1 сентября 2021 — ассистент кафедры истории Украины, археологии и специальных отраслей исторических наук Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка.
По результатам голосования, во время выборов 26 октября 2014 года стал народным депутатом Украины от “Блока Петра Порошенко”.
В июле 2014 года добровольцем ушел в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году пошел добровольцем в военкомат, а с 25 февраля уже был зачислен на должность командира гранатометного отделения.