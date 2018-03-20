Загиблого в Карпатах туриста спускають до підніжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло загиблого туриста на Закарпатті знайшли, вживаються заходи щодо його транспортування, яке триватиме, імовірно, до вечора. Про це УНН повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області.
“Сьогодні, 20 березня, о 12:50 тіло загиблого туриста знайшли в районі полонини Гропа та гори Вихід. Зараз вживаються заходи щодо транспортування тіла до підніжжя гори Погорілець. Далі тіло передадуть працівникам поліції”, — проінформувала речниця управління ДСНС у Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.
Що стосується іншого знайденого туриста, який є мешканцем Ужгорода, то йому рятувальники забезпечили супровід.
“Цей турист ночував на горі Піп Іван. Йому забезпечили ночівлю у відділені ДСНС, де постійно дислокується Явірницьке пошуково-рятувальне відділення. Рятувальники Івано-Франківщини здійснюють супровід цього туриста до селища Верховина”, — зазначили в прес-центрі.
Турист з Тернополя дістався до населенного пункту Шибене Верховинського району і зупинився у місцевих жителів.
Нагадаємо, троє туристів під час проходження туристичного маршруту заблукали в районі гори Піп Іван Рахівського району Закарпатської області. Один із них загинув від серцевого нападу.