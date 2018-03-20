Погибшего в Карпатах туриста спускают к подножию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело погибшего туриста на Закарпатье нашли, принимаются меры по его транспортировке, которое продлится, вероятно, до вечера. Об этом сообщили УНН в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
"Сегодня, 20 марта, в 12:50 тело погибшего туриста нашли в районе долины Гропа и горы Выход. Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец. Далее тело передадут работникам полиции", - проинформировала пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.
Что касается другого найденного туриста, который является жителем Ужгорода, то ему спасатели обеспечили сопровождение.
"Этот турист ночевал на горе Поп Иван. Ему обеспечили ночлег в отделении ГСЧС, где постоянно дислоцируется Явирницкое поисково-спасательное отделение. Спасатели Ивано-Франковской области осуществляют сопровождение этого туриста в поселок Верховина", - отметили в пресс-центре.
Турист из Тернополя добрался до населенного пункта Шибене Верховинского района и остановился у местных жителей.
Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Один из них погиб от сердечного приступа.