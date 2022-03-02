Загарбники поцілили ракетою в судно Banglar Samriddhi в порту "Ольвія"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 28081 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 52008 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 67548 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 96080 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 105423 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 100441 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 123714 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165593 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177758 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215042 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 66170 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 84952 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 153920 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 209856 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 40181 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 209964 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 154008 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 278967 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 399592 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 652899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 21733 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93977 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131930 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 157097 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177737 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Загарбники поцілили ракетою в судно Banglar Samriddhi в порту "Ольвія"

Загарбники поцілили ракетою в судно Banglar Samriddhi в порту "Ольвія"

Київ • УНН

 • 241662 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне Одеса.

Цитата

"У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. На судні пожежа, повідомили в АМПУ.

Для порятунку екіпажу направили два буксира. За попередніми даними, травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

Додамо

25 лютого рашисти влучили ракетою у судно Namura Queen під прапором Панами, яке прямувало до порту "Південний" під завантаження зерна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68