Загарбники поцілили ракетою в судно Banglar Samriddhi в порту "Ольвія"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне Одеса.
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"У судно Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), яке стоїть в порту "Ольвія", влучила ракета РФ. На судні пожежа, повідомили в АМПУ.
Для порятунку екіпажу направили два буксира. За попередніми даними, травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
Додамо
25 лютого рашисти влучили ракетою у судно Namura Queen під прапором Панами, яке прямувало до порту "Південний" під завантаження зерна.