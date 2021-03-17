Задушила після народження: жінці повідомили підозру у вбивстві власної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Жительці Черкащини повідомлено про підозру в умисному вбивстві її новонародженої дитини. Жінку підозрюють у тому, що відразу після народження вона задушила немовля. Про це УНН повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
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"37-річній жительці Черкащини повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Інцидент стався ще у грудні 2020 року.
За даними слідства, жінка народила в підсобному приміщенні біля власного житла.
"Самостійно народила доношену, життєздатну дитину та відразу після пологів позбавила її життя шляхом удушення", - повідомляє прокуратура з посиланням на дані слідства.
Додамо
Всього кілька днів тому стало відомо про ще один схожий інцидент. У Житомирській області жінка, яка не захотіла народжувати, позбулася своїх дітей-двійнят: штучно викликала пологи, а новонароджених поховала у підсобному приміщенні.